toggle navigation
首 頁
產品介紹
探索多德仕
我愛多德仕
知識⁺多德仕
常見Q&A
最新消息
門市資訊
影片導引
歡迎到門市體驗
了解多仕德如何犀利消除油煙
歡迎到門市體驗
了解多仕德如何犀利消除油煙
7 日安心鑑賞
無效全額退費
3 年全機保固
品質有保證
安心到家服務
輕鬆享有免費安裝
為解決油煙問題而生
【多德仕】
性能夠強悍
•
才敢掛保證
17㎥/min 渦輪級大吸力
專為開放式廚房設計
無煙 • 無味 • 還您清新的烹飪空間
【多德仕渦輪級大吸力直流變頻排油煙機】
徹底解決您的油煙問題，成為家中大廚神隊友
跨世代
•
優越的性能表現
吸力提升50%
降噪40%
省電60%
科技創新
顧客權益
吸力提升50%
全國首創電子驅動迴路內置無刷馬達內，大幅簡化全機配線並直接偵測馬達內部溫升與負載變化能最有效保證馬達和系統之安全
離心式高抗溫耐濕塑鋼葉片以2300RPM高速旋轉形成渦輪高增壓氣旋，有效克服管線長度阻力，加速油煙排放
大風輪進風口截面積達 201cm² 加大出風口截面積達 177cm²
降噪40%
一體成型鋁合金外殼，減少運轉時的異音
驅動器由微電腦晶片運算三相正弦驅動讓低速運轉完全無聲
高速運轉時僅 80 dB，較傳統交流感應馬達機種降躁 40 % 以上。
（以檯面距離鼓風扇 65 公分所測得）
省電60%
內建全國首創 DC24V 無刷直流變頻馬達
搭載寬電壓開關式穩壓電源（AC100V ~ AC240V）
全機最高出力時僅耗電 160W 相較市面號稱高速馬達之傳統 2 極交流馬達節能 60%
（一速可兼具室內換氣功能，24hr 運轉耗費約 1 元）
科技創新
國內唯一全彩觸控面板
獨家開關機程序專利
四段風速，可依烹飪需求調整
具備自動定時關機功能
獨創LED照明燈條
三段亮度調整
獨特 30° 無死角全方位照明
亮度為其他市售機種的 3 ~ 4 倍
顧客權益
不銹鋼外型，現代感歐風設計，低調奢華，完美融合於不同風格系統廚具
全國獨家首創：三年全機保固，七天鑑賞，滿意保證
徹底解決油煙無效全額退費
全系列商品
了解更多